الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مسنة من مسافر يطا

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مسنة من مسافر يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المسنة وضحة خليل النجار شقيقة الأسير بكر النجار المحكوم عدة مؤبدات من تجمع المركز بمسافر يطا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).