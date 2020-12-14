"إسرائيل للأبحاث البيولوجية" يحصل على موافقة للمرحلة الثانية من التجارب البشرية للقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) مساء اليوم الاثنين، بأن معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية، حصل على إذن لبدء المرحلة الثانية من التجارب البشرية للقاح (كورونا).
أفادت صحيفة (هآرتس) مساء اليوم الاثنين، بأن معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية، حصل على إذن لبدء المرحلة الثانية من التجارب البشرية للقاح (كورونا).
وأضافت الصحيفة: أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال الأيام المقبلة بمشاركة نحو 1000 متطوع.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، أبرمت عدة اتفاقيات مع شركات "فايزر" و"موديرنا" اللتين أنتجتا لقاحاً ضد فيروس (كورونا).
ووصلت أول دفعة من لقاح "فايزر" قبل عدة أيام، حيث من المقرر أن تبدأ إسرائيل عملية التطعيم أواخر الشهر الجاري.
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