"إسرائيل للأبحاث البيولوجية" يحصل على موافقة للمرحلة الثانية من التجارب البشرية للقاح (كورونا)





وأضافت الصحيفة: أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال الأيام المقبلة بمشاركة نحو 1000 متطوع.





يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، أبرمت عدة اتفاقيات مع شركات "فايزر" و"موديرنا" اللتين أنتجتا لقاحاً ضد فيروس (كورونا).





ووصلت أول دفعة من لقاح "فايزر" قبل عدة أيام، حيث من المقرر أن تبدأ إسرائيل عملية التطعيم أواخر الشهر الجاري.











رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس) مساء اليوم الاثنين، بأن معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية، حصل على إذن لبدء المرحلة الثانية من التجارب البشرية للقاح (كورونا).