الشرطة تغلق 55 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق،تم اغلاق 55 محلاً تجارياً وحررت 401 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.



من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 55 محلاً تجارياً وحررت 401 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.