شؤون فلسطينية

الخليل: قوات الاحتلال تخطر بإزالة 12 خيمة سكنية ببلدة الظاهرية

رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنا بإزالة خيمهم في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت خربة زنوتا قرب مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب الخليل، وأخطرت 12 مواطنا من عائلات البطاط وسمامرة والطل وخضيرات والجبارين بإزالة خيمهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مسنة من مسافر يطا

الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مسنة من مسافر يطا

الشرطة تغلق 55 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الشرطة تغلق 55 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

خطة بشأن توزيع اللقاحات.. مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات مهمة

خطة بشأن توزيع اللقاحات.. مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات مهمة

المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى

المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى

الخليل: الشروع بإعادة تأهيل سدة قلقس بعد 20 عاماً على إغلاقها من الاحتلال

الخليل: الشروع بإعادة تأهيل سدة قلقس بعد 20 عاماً على إغلاقها من الاحتلال

مؤتمر المشرفين يحذر من خطورة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها (أونروا)

مؤتمر المشرفين يحذر من خطورة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها (أونروا)

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب المبعد عن القدس أحمد عطون

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب المبعد عن القدس أحمد عطون

عشراوي تلتقي وفوداً دولية دبلوماسية وتبحث معها آخر التطورات السياسية

عشراوي تلتقي وفوداً دولية دبلوماسية وتبحث معها آخر التطورات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مسنة من مسافر يطا

الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مسنة من مسافر يطا

الشرطة تغلق 55 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الشرطة تغلق 55 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الخليل: الشروع بإعادة تأهيل سدة قلقس بعد 20 عاماً على إغلاقها من الاحتلال

الخليل: الشروع بإعادة تأهيل سدة قلقس بعد 20 عاماً على إغلاقها من الاحتلال

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب المبعد عن القدس أحمد عطون

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب المبعد عن القدس أحمد عطون

عشراوي تلتقي وفوداً دولية دبلوماسية وتبحث معها آخر التطورات السياسية

عشراوي تلتقي وفوداً دولية دبلوماسية وتبحث معها آخر التطورات السياسية

تفاصيل اجتماع النائب العام مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين

تفاصيل اجتماع النائب العام مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات لعدم التزامهم بقرار الإغلاق

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات لعدم التزامهم بقرار الإغلاق

كهرباء القدس تركب محولاً ببلدة الجديرة لتحسين موثوقية تزويد التيار الكهربائي بالقرى القريبة منها

كهرباء القدس تركب محولاً ببلدة الجديرة لتحسين موثوقية تزويد التيار الكهربائي بالقرى القريبة منها

منوعات

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة &#34;الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة&#34;

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة "الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة"

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)&#34;يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم&#34;

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)"يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم"

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

&#34;بيضحكها&#34;..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

"بيضحكها"..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

عربي

الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام

الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

الجامعة العربية: قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل

الجامعة العربية: قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل