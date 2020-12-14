الخليل: قوات الاحتلال تخطر بإزالة 12 خيمة سكنية ببلدة الظاهرية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنا بإزالة خيمهم في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت خربة زنوتا قرب مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب الخليل، وأخطرت 12 مواطنا من عائلات البطاط وسمامرة والطل وخضيرات والجبارين بإزالة خيمهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).