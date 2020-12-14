بعد إقالة هندل.. غانتس يشغل منصب وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال





كما قرر تسفي هاوزر من منصبه كرئيس لجنة الخارجية والأمن في (كنيست)، بسبب انضمامهم لحزب غدعون ساعر.







ووفق موقع (والا) الإسرائيلي، نقلا عن (أزرق أبيض)، فإن غانتس سيشغل منصب وزير الاتصالات، في الحكومة الإسرائيلية، بعد إقالة هندل.

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير الجيش الإسرائيلي، رئيس الوزراء البديل، رئيس حزب (أزرق أبيض)، بني غانتس، إقالة الوزير يوعاز هندل من منصبه كوزير للمواصلات.