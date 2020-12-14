المفتي العام: الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الثلاثاء 15 كانون الأول/ديسمبر 2020م، هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، وأن يوم الأربعاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2020م هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ.
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الثلاثاء 15 كانون الأول/ديسمبر 2020م، هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، وأن يوم الأربعاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2020م هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ.
ودعا حسين الله العليّ القدير، أن يجعله شهر خير ويمن وبركات على الأمتين العربية والإسلامية.
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