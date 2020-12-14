الخليل: الشروع بإعادة تأهيل سدة قلقس بعد 20 عاماً على إغلاقها من الاحتلال



وأضاف أبو سنينة، أن إعادة فتح "سدة قلقس" سيساهم في ربط مساحات كبيرة من الأراضي مع المدينة، مما يسهل عملية التنمية والتوسع الحضري وتأمين وتسهيل الحركة المرورية وانتعاش النشاط الاقتصادي والزراعي والمشاريع الإسكانية.



وأوضح أبو سنينة أنّ طواقم البلدية بدأت في تأهيل المفترق لإنشاء دوار فيه وِفق المخططات المعتمدة، مُبيناً أنّه تم طرح العطاء وترسيته على شركة الحزام الذهبي للمقاولات لإعادة تأهيل المنطقة بشكلٍ كامل، شاكراً سكان المنطقة على تعاونهم مع البلدية.





















وأوضح أبو سنينة أنّ طواقم البلدية بدأت في تأهيل المفترق لإنشاء دوار فيه وِفق المخططات المعتمدة، مُبيناً أنّه تم طرح العطاء وترسيته على شركة الحزام الذهبي للمقاولات لإعادة تأهيل المنطقة بشكلٍ كامل، شاكراً سكان المنطقة على تعاونهم مع البلدية.

وأكدّ رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، أهمية هذا المشروع خاصةً لسكان المنطقة الذين يُقدر عددهم بما يزيد عن 5000 نسمة، لافتاً إلى أنّ فتح السدة يُعتبرُ حلاً لإنهاء معاناة سكان المنطقة اليومية وأساس لتطويرها وامتدادها ضمن الرؤية الإستراتيجية للمدينة.