صحيفة إسرائيلية: (أزرق أبيض) يسعى لاستبدال رئيسه بيني غانتس





وقال مصدر رفيع في الحزب للصحيفة: إنه في ظل هذه الظروف وعدم ملاءمة غانتس لتولي رئاسة الحكومة يجب إعادة النظر في إمكانية تغييره، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف: أنه تثار أسئلة كثيرة حول مقدرة القيادة الحالية على أن تكون بديلا سلطويا لحكومة نتنياهو.





يشار إلى أنه إذا لم يتم تمرير الموازنة العامة حتى 23 من الشهر الحالي فان (كنيست) ستحل تلقائيا.





إلى ذلك قالت مصادر في (ليكود): إنها تفضل إجراء الانتخابات في شهر أيار/مايو القادم وليس قبل ذلك بداعي أن أزمة (كورونا) ستكون حينها من ورائنا.



وفي السياق، قال غانتس: إنه يجب عدم تفسير رغبته بمنع إجراء انتخابات واستمرار عمل حكومة الوحدة على أنها استعداد للتسوية.





وفي مستهل جلسة كتلة (أزرق أبيض) أضاف غانتس: أنه لن يتنازل عن تمرير الموازنة العامة وتنفيذ التناوب في موعده وضمان أداء الحكومة لمهامها.





ونوه بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو يعرف رقم هاتفه ويعلم كيفية يتواصل معه.



رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن جهات في (أزرق أبيض)، تسعى إلى استبدال رئيسه، بيني غانتس في أعقاب تراجع قوة الحزب إلى ستة مقاعد بحسب معظم استطلاعات الرأي الأخيرة .