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السعودية تسجل أدنى حصيلة بمعدل إصابات (كورونا) اليومية منذ 258 يوماً

السعودية تسجل أدنى حصيلة بمعدل إصابات (كورونا) اليومية منذ 258 يوماً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية اليوم الاثنين، أدنى حصيلة يومية لإصابات فيروس (كورونا)، منذ 258 يوماً.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 125 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، فيما رصدت تعافي 243 حالة إضافية، و11 وفاة، في نفس الفترة الزمنية.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.013 حالة، من بينها 3162 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.792 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6059 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.43%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.87%، ونسبة الوفيات 1.68% وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

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