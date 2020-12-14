الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب المبعد عن القدس أحمد عطون

أحمد عطون

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رام الله - دنيا الوطن

جددت محكمة عوفر العسكرية اليوم الاثنين الاعتقال الإداري، بحق النائب المقدسي أحمد عطون للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر دون تقديم أي مبررات.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال الإداري.



وعطون نائب عن كتلة التغير والإصلاح عن محافظة القدس وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن (15 عاماً) في سجون الاحتلال، ويتواجد حاليا في سجن (عوفر) العسكري.



ويعاني النائب عطون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى.