قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات لعدم التزامهم بقرار الإغلاق

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة محالَ تجارية وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق، كما ألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم إلتزامهم بالإجراءات في قلقيلية .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه من خلال النشاط الشرطي المستمر وتنفيذا لتعليمات الحكومة بحالة الاغلاق المعلن عنها قامت دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في المحافظة بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم وتخلل ذلك إغلاق خمسة محلات تجارية في المحافظة .



كما وقامت الشرطة بتحرير 84 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وألقت القبض على ثلاثة أشخاص لعدم التزامهم بقرار الإغلاق وشروط السلامة العامة والصحة في قلقيلية.