شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تركب محولاً ببلدة الجديرة لتحسين موثوقية تزويد التيار الكهربائي بالقرى القريبة منها

كهرباء القدس تركب محولاً ببلدة الجديرة لتحسين موثوقية تزويد التيار الكهربائي بالقرى القريبة منها
رام الله - دنيا الوطن
قامت الطواقم الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس بتركيب محول كهربائي جديد في منطقة الجديرة بقدرة 10 ميغا واط، وبكلفة إجمالية بلغت نحو 750 الف شيكل، وذلك للمساهمة في تحسين موثوقية تزويد التيار الكهربائي  لقرى بيرنبالا، والجيب، الجديرة وقرى شمال غرب القدس.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة م. صلاح علقم إن الطواقم الفنية في كهرباء القدس قامت بتهيئة البنية التحتية للمغذيات في المنطقة قبل تركيب المحول الذي سيساهم في تحسين جودة واستمرارية تزويد التيار الكهربائي للمنطقة.

وأضاف علقم: أن هذا المحول سيحسن أداء النظام الكهربائي ويرفع من كفاءة الطاقة المزودة للمنطقة، هذا بالإضافة إلى استيعاب تنامي الاحمال، وتخفيف الانقطاعات الكهربائية للمنطقة والمناطق المحيطة بها.

وأكد أن الشركة وطواقمها تعمل على مدار الساعة لتأمين التيار الكهربائي وتطوير البنية التحتية للكهرباء في مختلف مناطق الامتياز.

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