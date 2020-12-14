شؤون فلسطينية

نابلس: توفير 11 جهاز تدفق للأكسجين في المستشفى الوطني

نابلس: توفير 11 جهاز تدفق للأكسجين في المستشفى الوطني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، إنه تم توفير 11 جهاز تدفق عالٍ للأكسجين في المستشفى الوطني الذي تم تحويله لاستقبال المرضى المصابين بفيروس (كورونا).

جاء ذلك خلال ترأس الأتيرة، اليوم الاثنين، اجتماعاً للجنة الصحيّة المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا في المحافظة للاطلاع على تطورات الحالة الوبائية في نابلس.

وبلغ عدد الإصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة 12685 إصابة، وتم تسجيل 239 إصابة لهذا اليوم ليصبح إجمالي الإصابات النشطة 4090 إصابة منها 119 إصابة لكوادر طبية.

وتوجهت اللجنة بالشكر لمؤسسات المجتمع المحلي التي تبرعت بهذه الاجهزة، مؤكدة أن أهالي ومؤسسات محافظة نابلس يثبتون تكاتفهم كعادتهم في فعل الخير.

وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالإغلاق المفروض على المحافظة والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الخاصة بالوقاية.

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