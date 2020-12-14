بعد مخالطته مصاباً بـ (كورونا).. نتنياهو يدخل الحجر الصحي حتى يوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدءاً من اليوم الاثنين، الحجر الصحي، حتى يوم الجمعة.
ووفق مكتب نتنياهو، فإنه بعد تحقيق وبائي، تبين أنه التقى شخصاً مصاباً بشكل مؤكد بالفيروس.
من المقرر أن يدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدءاً من اليوم الاثنين، الحجر الصحي، حتى يوم الجمعة.
ووفق مكتب نتنياهو، فإنه بعد تحقيق وبائي، تبين أنه التقى شخصاً مصاباً بشكل مؤكد بالفيروس.
وأضاف: أن نتنياهو خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس، وكانت نتائجها سلبية.
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