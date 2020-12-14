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الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام

الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الاثنين، أن علاقة بلاده مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام.

وقال بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "علاقتنا مع روسيا ستحقق خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الأعوام المقبلة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "لدينا علاقات إستراتيجية شاملة مع روسيا، وسنعمل معها لجعل منطقتنا مزدهرة وعصرية".

وفيما يخص الشأن الليبي، ذكر وزير خارجية الإمارات: "نتطلع مع روسيا لاستقرار ليبيا قريبا. ليبيا تواجه تحديا كبيرا بعد انهيار النظام".

وتابع: "منطقتنا لا يجب أن تكون مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل ونعارض العودة للهيمنة وطرح أفكار استعمارية في المنطقة".

ورحب الوزير الإماراتي بالمبادرة الروسية للتهدئة في المنطقة، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل مع أطراف عربية ودولية لضمان استقرار الأوضاع في ليبيا.

من جهته، ذكر لافروف أنه ناقش مع نظيره خلال المباحثات "الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والخليج".

ودعا وزير الخارجية الروسي إلى "تسوية القضية الليبية من خلال جهود الأطراف الليبية ودول الجوار".

وأضاف: "جهودنا مع مصر والإمارات تستهدف إطلاق العملية السياسية في ليبيا.. نريد استعادة مؤسسات الدولة في الدولة المغاربية".

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