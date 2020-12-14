وزارة العمل: 700 شيكل لـ 68 ألف متضرر من (كورونا) ستُصرف قريباً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سامر سلامة، وكیل وزارة العمل، أن الحكومة ستعمل على صرف 700 شيكل، خلال الأيام المقبلة، لنحو 68 ألف عامل متضرر جراء جائحة (كورونا)، مبنياً أن الدفعة الأولي من الصرف، ستكون لعشرة آلاف مستفيد.



وبين سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أنه یجري الآن التحقق من البیانات الموجودة لدى الوزارة، لافتاً إلى أن میزانیة المشروع، تصل إلى 20 ملیوناً، وھناك قاعدة بیانات جدیدة، ضمت لوائح من وزارة العمل والتنمیة والبلدیات والمحافظات، ووفق معاییر أخرى، سیتم مراعاتھا.



وأشار سلامة إلى أن عملية توزيع المساعدات المالية، ستتم وفق مسارین: الأول التركیز على القطاعات الأكثر تضرراً إلى الأقل، والثاني ھو عمال المیاومة، وقطاع العمل غیر المنظم، ووضع الفرد الاجتماعي داخل الاسرة.



وبين وكيل وزراة العمل، أن عملیة الصرف، ستكون خلال أیام، في حال لم يكن هناك أي معيقات.