الصحة: اللقاحات التي ستحصل عليها فلسطين لن تكون مقتصرة على اللقاح الروسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات فيروس (كورونا)، التي سيتم توريدها إلى فلسطين، ستكون جميعها مرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية، ولن تقتصر على اللقاح الروسي فقط.



وأشار الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أنه تم مراسلة كافة الشركات المصنعة للقاح، وهي: (فايزر وموديرنا) و(سبوتنيك) الروسي واللقاح الصيني، مؤكداً أن هناك توصيات من منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام إلا لقاحات تم الموافقة عليها.



وبين الشخرة، أن اللقاح الأمريكي (فايزر) يحتاج إلى درجة 70 مئوية تحت الصفر، ولا يوجد في فلسطين ثلاجات كافية لاستقبال هذا اللقاح، مضيفاً أنه في حال تمت الموافقة عليه، سيتم العمل على جلب هذه الثلاجات.



ودعا الشخرة المواطنين إلى عدم إحداث إرباك من خلال حالات الذعر والخوف على مواقع التواصل الاجتماعي تخوفاً من أخذ اللقاح الروسي، مناشداً للتزام بالبرتوكولات الصحية، وتجنب المخالطة والازدحام في الأماكن المغلقة، وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات.



وفيما يتعلق بإجراءات إغلاق بعض المناطق أو المحافظات، أوضح الشخرة أهمية الإغلاق في الحفاظ على سلامة المواطنين وتمكين الطواقم الطبية من متابعة الخارطة الوبائية، وأخذ العينات ونقل المصابين إلى المشافي.



وأشار الشخرة إلى أن الارتفاع المتواصل الذي يسجل في أعداد الإصابات بصورة يومية، هو نتيجة المخالطة الكبيرة، التي حدثت قبل الإغلاق.



وحول نسبة إشغال الأسرة واكتظاظ المشافي في شمال الضفة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن افتتاح المشفى الوطني بنابلس، ساعد في استقبال مرضى (كورونا)، والتخفيف عن باقي المشافي، مناشداً المواطنين بضرورة التواصل مع الطواقم الطبية في وقت مبكر، حتى لا تتفاقم أوضاعهم الصحية، ويحتاجون لرعاية طبية حثيثة، بدلاً من إعطائهم الأوكسجين فقط.