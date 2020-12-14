شاهد: مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في انفجار جنوب طهران
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عشرة آخرون في انفجار، عقبه حريق في مدينة سلفجكان الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم محسن أروجي: "إن الإنفجار أدى إلى مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، وأنه تم إخماد النيران"، مضيفاً أن الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وقال التلفزيون الإيراني: "إن قوات من الطوارئ، ورجال الإنقاذ ومروحية، تشارك في عمليات الإطفاء"، مشيراً إلى نقل 5 أشخاص إلى المشافي للعلاج.
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عشرة آخرون في انفجار، عقبه حريق في مدينة سلفجكان الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم محسن أروجي: "إن الإنفجار أدى إلى مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، وأنه تم إخماد النيران"، مضيفاً أن الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وقال التلفزيون الإيراني: "إن قوات من الطوارئ، ورجال الإنقاذ ومروحية، تشارك في عمليات الإطفاء"، مشيراً إلى نقل 5 أشخاص إلى المشافي للعلاج.
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