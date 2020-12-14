شاهد: مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في انفجار جنوب طهران









رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما، وأصيب عشرة آخرون في انفجار، عقبه حريق في مدينة سلفجكان الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.وقال مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم محسن أروجي: "إن الإنفجار أدى إلى مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، وأنه تم إخماد النيران"، مضيفاً أن الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال التلفزيون الإيراني: "إن قوات من الطوارئ، ورجال الإنقاذ ومروحية، تشارك في عمليات الإطفاء"، مشيراً إلى نقل 5 أشخاص إلى المشافي للعلاج.