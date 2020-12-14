لافروف: التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل لا يجب أن يُهمش القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

جدد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، موقف بلاده من السلام في الشرق الأوسط، وشدد على أن تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، لا يجب أن يُهمش القضية الفلسطينية.



وقال وزير الخارجية الروسي، أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن موسكو تلاحظ زيادة في نسق تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، خلال الفترة الأخيرة، معتبراً ذلك خطوة إيجابية من شأنها المساعدة في تجاوز التناقضات، وبناء قنوات للحوار والتواصل الحضاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف لافروف: "مع ذلك فإن روسيا، تؤكد باستمرار على موقفها الرسمي، أن ذلك لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية أو نسيانها، القضية التي يجب أن تحل على أساس قرارات منظمة الأمم المتحدة، والتي يجب أن تضمن إنشاء دولة فلسطينية، تعيش بأمن وسلام ".