فيديو يُنشر لأول مرة.. قاسم سليماني بمطار بغداد قبل قصفه بسبع دقائق
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام عربية، مقاطع فيديو، تبين للمرة الأولى، وصول طائرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، إلى مطار بغداد.
وذكرت قناة (العربية)، التي نشرت الفيديو، أن "الطائرة المسيرة الأمريكية، لم تستغرق سوى 7 دقائق بعد وصول سليماني حتى لحظة استهدافه واغتياله مطلع العام الحالي، في عملية أحدثت دوياً عالمياً".
نشرت وسائل إعلام عربية، مقاطع فيديو، تبين للمرة الأولى، وصول طائرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، إلى مطار بغداد.
وذكرت قناة (العربية)، التي نشرت الفيديو، أن "الطائرة المسيرة الأمريكية، لم تستغرق سوى 7 دقائق بعد وصول سليماني حتى لحظة استهدافه واغتياله مطلع العام الحالي، في عملية أحدثت دوياً عالمياً".
ويُظهر الفيديو، انتشار قوات أمنية من الحشد لاستقبال الطائرة، وعدداً من السيارات التي كانت تقل أبو مهدي المهندس، ومسؤول التشريفات في الحشد.
وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، في غارة أمريكية، استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، في غارة أمريكية، استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
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