فيديو يُنشر لأول مرة.. قاسم سليماني بمطار بغداد قبل قصفه بسبع دقائق



وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، في غارة أمريكية، استهدفت موكبهما في مطار بغداد.













ويُظهر الفيديو، انتشار قوات أمنية من الحشد لاستقبال الطائرة، وعدداً من السيارات التي كانت تقل أبو مهدي المهندس، ومسؤول التشريفات في الحشد.