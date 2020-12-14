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الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تستأنف الإمارات وتركيا الرحلات الجوية بين البلدين، اعتباراً من 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد 9 أشهر من التوقف، بعدما أجبرت جائحة (كورونا) السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها.

وأعلنت شركة (فلاي دبي) الإماراتية، استئناف رحلاتها إلى اسطنبول، اعتبارا من 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة غوكتشين الدولي في اسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وأضافت، أنه من المقرر، أن تبدأ الرحلات اعتبارا من 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وألغت (فلاي دبي) رحلاتها إلى اسطنبول اعتباراً من 17 آذار/ مارس 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في أعقاب تفشي جائحة (كورونا).

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