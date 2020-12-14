الصحة الأوكرانية: إصابات (كورونا) تتجاوز 900 ألف حالة





وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه، وتحظر التجمعات العامة، وستدخل حيز التنفيذ في الفترة من 8 إلى 24 كانون الثاني/ يناير.



وفرضت الحكومة الأوكرانية، الشهر الماضي، إغلاقاً عاماً في عطلات نهاية الأسبوع، إذ أغلقت أو فرضت قيوداً على معظم الأنشطة التجارية، باستثناء الخدمات الأساسية مثل محلات البقالة والصيدليات والمستشفيات ووسائل النقل، ورفعت هذه القيود في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين: "إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلاد تجاوز 900 ألف إصابة".وأضاف: أنه تم تسجيل 6451 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 93 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت الحكومة الأكرانية الأسبوع الماضي: إنها ستفرض إجراءات مشددة في كانون الثاني/ يناير، على أمل وقف الانتشار السريع للعدوى.