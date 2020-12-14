المالكي سيُلقي كلمة فلسطين.. الجنائية الدولية تبدأ اليوم اجتماعها السنوي

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رام الله - دنيا الوطن

تبدأ جمعية الدول الاطراف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، اجتماعها السنوي بمشاركة دولة فلسطين.



ويلقي كلمة دولة فلسطين، وزير الخارجية، رياض المالكي، وسيؤكد فيها ضرورة تحقيق العدالة والإسراع في فتح التحقيق الجنائي، بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.



وقال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة، وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله: إنه من المتوقع، أن يصدر خلال الاجتماع التقرير الدوري الخاص بالدراسة الأولية، الذي تقوم المدعية العامة للجنائية الدولية سواءٌ في الحالات التي فتح بها تحقيق أو لم يفتح لدراستها وتوصيفها، لما يحصل في الأراضي الفلسطينية.



وتابع عوض الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين: إن دولة فلسطين، تعمل باتجاه الإسراع بفتح التحقيق، وتدعيم المحكمة الجنائية الدولية بالوثائق والجرائم، التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي، مؤكداً أن التأجيل يشكل جريمة بحق ذاتها.