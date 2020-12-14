عربي

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج المزروعي، مع نظيره الإسرائيلي، ميري ريغيف، سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل بين البلدين، على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

ونقلت وكالة (أنباء الإمارات) تصريحات الوزير المزروعي، الذي أكد حرص دولة الإمارات على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها، بما يعزز من مكانتها في تحقيق الريادة العالمية، وصولاً إلى مئوية الإمارات، مشيراً إلى دور مثل هذه اللقاءات في النهوض بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهتها، قالت الوزيرة الإسرائيلية ريغيف: "توجد 17 شركة وطنية في إسرائيل، يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشاريع البنية التحتية".

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارتين، أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل والتي قطعت الدولتان فيها خطوات متقدمة في بنائها لرفع كفاءة النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب استعراض التوجهات والخطط المستقبلية الداعمة للتحول نحو استخدام المركبات ذاتية القيادة والمركبات الصديقة للبيئة التي تدعم تطلعات الدولتين فيما يتعلق بالسلامة والأمان على الطرقات من خلال ضمان السلامة المرورية وخفض نسبة التلوث.

كما تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري وتبادل الخبرات في مجال النقل السككي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في الأنشطة المتعلقة بالمنظمة البحرية العالمية في إطار سعي الطاقة والبنية التحتية إلى تبادل المعارف والخبرات والسعي للتطوير المستمر والتميز مع الشركاء والجهات المعنية الأمر الذي يسهم في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة.

وأكد الجانبان أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار بكافة المجالات، ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، التي بدورها تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصادات الوطنية، فيما رحب الجانبان بإجراء زيارات ميدانية متبادلة بين البلدين للاطلاع على أفضل التجارب، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من البرهان على خروج السودان من قائمة الدول &#34;الراعية للإرهاب&#34;

أول تعليق من البرهان على خروج السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية

بالأسماء.. أمير الكويت يُصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

بالأسماء.. أمير الكويت يُصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة

انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية

انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية

صفقة عسكرية بين تونس وتركيا لشراء طائرات مسيرة ومحطات تحكم أرضية

صفقة عسكرية بين تونس وتركيا لشراء طائرات مسيرة ومحطات تحكم أرضية

رسمياً.. الولايات المتحدة ترفع اسم السودان من قائمة &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

رسمياً.. الولايات المتحدة ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل أدنى معدل يومي لإصابات فيروس (كورونا) منذ مطلع نوفمبر

الجزائر تسجل أدنى معدل يومي لإصابات فيروس (كورونا) منذ مطلع نوفمبر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: هدم منازل الفلسطينيين يندرج تحت سياسة التطهير العرقي

حنا عيسى: هدم منازل الفلسطينيين يندرج تحت سياسة التطهير العرقي

تيسير خالد: مواقف القوى المغربية من التطبيع تعبر عن أصالة الشعب المغربي الشقيق

تيسير خالد: مواقف القوى المغربية من التطبيع تعبر عن أصالة الشعب المغربي الشقيق

بالذكرى الـ 33 لانطلاقة حماس.. هنية يُوجه رسائل لأبناء الحركة

بالذكرى الـ 33 لانطلاقة حماس.. هنية يُوجه رسائل لأبناء الحركة

سلطة النقد تُطلق برنامج احتساب تكلفة الاقتراض السنوية

سلطة النقد تُطلق برنامج احتساب تكلفة الاقتراض السنوية

بحر: حماس مقاومة راسخة وسياسة واثقة ورقم صعب

بحر: حماس مقاومة راسخة وسياسة واثقة ورقم صعب

الصحة بغزة: رفعنا قدرة الأسرة المخصصة لمرضى (كورونا) من 170 لـ 200 سرير

الصحة بغزة: رفعنا قدرة الأسرة المخصصة لمرضى (كورونا) من 170 لـ 200 سرير

العاروري: حماس مُتمسكة بالمقاومة بكل أشكالها ويجب تصحيح الخلل بقيادة الشعب الفلسطيني

العاروري: حماس مُتمسكة بالمقاومة بكل أشكالها ويجب تصحيح الخلل بقيادة الشعب الفلسطيني

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بالضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بالضفة

منوعات

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة &#34;الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة&#34;

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة "الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة"

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)&#34;يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم&#34;

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)"يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم"

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

&#34;بيضحكها&#34;..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

"بيضحكها"..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

عربي

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل

أول تعليق من البرهان على خروج السودان من قائمة الدول &#34;الراعية للإرهاب&#34;

أول تعليق من البرهان على خروج السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية

انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية

انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية