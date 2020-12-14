شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل 28 حالة وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 28 حالة وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 2"، 8 حالات وفاة في قطاع غزة، مدينة القدس 6. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1564 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (201)، جنين (131)، نابلس (239)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (224)، سلفيت (29)، قلقيلية (48)، طوباس (32)، بيت لحم (101)، ضواحي القدس (117)، أريحا والأغوار (15)، قطاع غزة (157)، مدينة القدس (200).

وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (79)، جنين (93)، نابلس (280)، طولكرم (114)، بيت لحم (337)، سلفيت (93)، طوباس (38)، رام الله والبيرة (116)، أريحا والأغوار (9)،  قطاع غزة (740)، قلقيلية (48)، مدينة القدس (198)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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