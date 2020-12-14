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أول تعليق من البرهان على خروج السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"

أول تعليق من البرهان على خروج السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين 14 كانون الأول/ ديسمبر، أول تعليق علي خروج بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): "أوجه التحية والتهنئة للشعب السوداني، بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وتابع بقوله: "هذا العمل العظيم، نتاج جهد بذله أبناء بلادي، وهو تم  بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".

وأكمل البرهان قائلاً: "أوجه الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية، الشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين".

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت، توقيع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إشعاراً يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على موقع (تويتر): "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً، ووقع وزير الخارجية إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتباراً من اليوم 14 كانون الأول/ ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

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