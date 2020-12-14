طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 28502 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل ثماني حالات وفاة 157 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع.