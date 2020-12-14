شؤون فلسطينية

تيسير خالد: مواقف القوى المغربية من التطبيع تعبر عن أصالة الشعب المغربي الشقيق

تيسير خالد: مواقف القوى المغربية من التطبيع تعبر عن أصالة الشعب المغربي الشقيق
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، بالمواقف النبيلة التي صدرت عن عشرات القوى السياسية والمجتمعية المغربية، التي ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعلن عزمها على محاصرة قرار حكومة سعد الدين العثماني، والعمل على إسقاطه.

وأكد بأن هذه المواقف تعبر عن أصالة الشعب المغربي الشقيق ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل حماية القدس من مشاريع الصهينة والاسرلة، ومن أجل حقه في تقرير المصير، وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة على أراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967 وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.

وحذر خالد من النتائج الخطيرة المترتبة على توجه الحكومة في المغرب إدراج تاريخ الصهيونية في المناهج الدراسية المغربية ابتداء من العام الدراسي القادم للأطفال في سنتهم الأخيرة من الدراسة الابتدائية كجزء من التجديد المستمر للمناهج في المدارس المغربية منذ 2014، لأن خطوة من هذا النوع تبدأ مع الأطفال تحديداً تعني تشويه وعي هذا الجيل وتعني ان النظام في المغرب لا اعتراض له على الرواية الرسمية الإسرائيلية، التي تقوم الاساطير وأقوال العرافين والأكاذيب وعلى نفي الوجود الفلسطيني الأصيل في هذه البلاد، الأمر الذي يشكل سابقة هي الاولى من نوعها في المنطقة العربية.

ودعا لبناء جبهة عربية واسعة تمتد من مملكة المغرب الى مملكة البحرين للوقوف في وجه عمليات التطبيع التي تجري على أيدي حكومات في عدد من الدول العربية، التي ارتضت لنفسها السير في ركاب إدارة أميركية فاشية راحلة كرست جهودها في خدمة دولة الاحتلال الاسرائيلي وتقديم الهدايا المجانية لها على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى حساب سيادة شعوب المنطقة في أوطانها، تارة بحجة حمايتها من أخطار وهمية تهدد أمنها القومي وتارة أخرى بحجة رفعها من قوائم الدول الراعية للارهاب وثالثة بحجة مساعدتها على بسط سيادتها على ترابها الوطني، في مشاهد تعكس فقد هذه الحكومات مناعتها الوطنية والقومية.

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