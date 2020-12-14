خلال اجتماعه مع الأمير تميم.. الرئيس عباس: نثمن موقف قطر الداعم لشعبنا بنيل حقوقه

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ، قبل قليل، الاجتماع بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأطلع الرئيس عباس، أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتباحثا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيزها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وفي هذا السياق، ثمن الرئيس موقف دولة قطر، الداعم لحق شعبنا في نيل حقوقه الكاملة غير المنقوصة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



من جانبه، أكد أمير قطر، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.



وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى قطر، منير غنام.