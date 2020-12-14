الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و157 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل ثماني حالات وفاة و157 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 740 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وذلك بعد إجراء فحص لـ766 عينة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بتطورات انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة، أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغ 28502 إصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات النشطة 8717 حالة.



وأشارت إلى أن العدد الاجمالي للمتعافين من الفيروس وصل الى 19583 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 202 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفى 340 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة بلغ عددها 188 حالة.