انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة هافنيا للشحن: "إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول، مما تسبب باشتعال حريق، ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية".



وأوضحت هافنيا في بيان على موقعها في الإنترنت، اليوم الاثنين: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت الشركة، أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد، وأن أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.



من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إن انفجاراً ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.



وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع أمس الأحد، دون الخوض في التفاصيل، وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر، وقالت: إن التحقيقات جارية.