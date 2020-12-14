دولي

الهند.. إجمالي الإصابات بـ (كورونا) يقترب من حاجز الـ 10 ملايين إصابة

الهند.. إجمالي الإصابات بـ (كورونا) يقترب من حاجز الـ 10 ملايين إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 9.8 مليون إصابة.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، "تم تسجيل 27071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 9,884,100، كما تم تسجيل 336 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 355143"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفتت الوزارة إلى تعافي 30695 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكبر عدد من المصابين بالفيروس في الهند، سجل في ولايات ماهاراشترا (1,880,416) وكارناتاكا (901410) وأندرا براديش (875 531).

وتعتبر الهند ثاني أكثر الدول في العالم بعدد المصابين بالفيروس، بعد الولايات المتحدة، وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (بعد الولايات المتحدة والبرازيل).

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