الصحة بغزة: رفعنا قدرة الأسرة المخصصة لمرضى (كورونا) من 170 لـ 200 سرير

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها استطاعت وبعد جهود كبيرة، رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كورونا) المستجد من 170 سريراً إلى 200 سرير بالعناية.



وقالت الوزارة في تصريح لها، صباح اليوم الاثنين: "إن ذلك جاء نظراً للزيارة المستمرة في أعداد الإصابات بفيروس ( كورونا) بين المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة".



وفي السياق، أكدت الوزارة، أنها خصصت 500 سرير لرعاية مرضى (كوفيد- 19)، منها 200 سرير عناية.