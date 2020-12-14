في أول خطوة رسمية له.. بايدن يتجه اليوم نحو البيت الأبيض

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رام الله - دنيا الوطن

يتخذ جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الاثنين، الخطوة الرسمية الأولى نحو البيت الأبيض، حيث سيصوت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، اليوم، لمنصب الرئيس، ونائب الرئيس، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت.



ويتكون المجمع الانتخابي من 538 عضواً، وبحسب نتائج التصويت، من المتوقع أن تكون الأغلبية لصالح بايدن بـ 306 أصوات مقابل 232 لترامب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويتوجب أن تتم الموافقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي من قبل الكونغرس بغرفتيه، ومن المنتظر أن تعقد جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل، يتم خلالها فرز الأصوات الانتخابية.



ويتعين، أن تكون المرحلة الأخيرة من الانتخابات، تنصيب الرئيس، الذي يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير، ويباشر أعمال منصبه.