قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بالضفة





وذكر موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي، صباح اليوم الأثنين، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة عددا من الشبان الفلسطينيين، بينهم أسرى محررين، بزعم انهم مطلوبين.





يشار الى أن الجيش الإسرائيلي، يعتقل يوميا عشرات الشبان الفلسطينيين من الضفة، بزعم مشاركتهم في نشطات أمنية، وأنهم مطلوبين للشاباك.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.