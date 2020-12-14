محافظ سلفيت: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، موزعة على عدة مناطق من المحافظة.



وأشار المحافظ، في تصريح نشر على صفحة المحافظة على موقع (فيسبوك)، إلى أن من بين الإصابات، هناك سبع حالات في بلدة كفر الديك، وأربع حالات ببلدة بديا، وثلاث في بلدة الزاوية، وحالتان في كل من مدينة سلفيت وقرية مسحة، وحالة في كل من: حارس وديربلوط ودير استيا وكفل حارس وسرطة وياسوف.