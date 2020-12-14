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رسمياً.. الولايات المتحدة ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

رسمياً.. الولايات المتحدة ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على (فيسبوك): "إن فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعاراً، يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتباراً من اليوم 14 كانون الأول/ ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتلقى مجلس النواب الأمريكي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إخطاراً من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واتخذت واشنطن قرار وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي عمر البشير الحكم، وبعد أن اتهمته الولايات المتحدة، بأنه يؤوي مسلحين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

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