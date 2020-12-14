دولي

مصرع 14 شخصاً في غرق مركب مهاجرين قبالة فنزويلا

مصرع 14 شخصاً في غرق مركب مهاجرين قبالة فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأحد، العثور على 14 جثة، بعد غرق مركب يحمل مهاجرين، خلال إبحاره متجهاً إلى ترينيداد وتوباغو.

وقالت الحكومة في بيان: إن خفر السواحل، عثر على 11 جثة بعد ظهر السبت: "تمكنا من العثور على ثلاث جثث على الشاطئ، اثنتان لشخصين ذكرين بالغين وواحدة لامرأة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان خفر السواحل الترينيدادي، قد ذكر السبت، أنه تبلّغ من السلطات الفنزويلية "العثور على 11 جثة في ذلك اليوم في المياه بالقرب من بلدة غويريا الساحلية الفنزويلية" في ولاية سوكري شمال شرقي البلاد.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن القارب أبحر في 6 كانون الأول/ ديسمبر، وكان يقل أكثر من 20 شخصاً، وأفاد النائب المعارض عن ولاية سوكري روبرت ألكالا، لـ (فرانس برس) أن المهاجرين إلى ترينيداد غالباً ما يستخدمون قوارب متهالكة، ومحملة بأوزان كبيرة.

وأضاف أن المركب، انطلق من فنزويلا في 6 كانون الأول/ ديسمبر باتجاه ترينيداد، حيث يعتقد أن ركابه أوقفوا ورحّلوا إلى بلادهم على متن المركب نفسه في إطار تدابير مطبّقة للحد من أعداد الفنزويليين الهاربين من بلادهم نتيجة الأزمة الاقتصادية.

ونقل النائب عن تقرير للشرطة، أن الجثث التي تم انتشالها كانت مربوطة إلى بعضها البعض، على ما يبدو في محاولة من الضحايا لحماية أنفسهم من الأمواج العالية، وكانت في مرحلة متقدمة من التحلل، وأوضح أن الجثث نقلت إلى مشرحة غويريا.

وأشار الى أن "سلطات ترينيداد، أخطأت بطرد أشخاص بالمركب الذي وصلوا على متنه"، مندداً من جهة أخرى بفساد السلطات الفنزويلية، وعصابات التهريب والاتجار بالبشر التي تنشط بين فنزويلا وترينيداد وتوباغو.

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