شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مُداهمات ويقتحم منازل نواب وأسرى محررين

الاحتلال يشن حملة مُداهمات ويقتحم منازل نواب وأسرى محررين
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت منازل عدد من النواب في المجلس التشريعي، وأسرى محررين جري اعتقال بعضهم.

ففي نابلس، داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء بالمدينة تركزت في المناطق الغربية، واعتقلت عدداً من المواطنين، واستجوبت
آخرين، حيث أفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال اقتحمت مناطق زواتا والمعاجين، وحاصرت العديد من المنازل التي يقطنها نواب في المجلس التشريعي، واستجوبت من فيها.

وتعرض منزل النائب في المجلس التشريعي، ياسر منصور، لاقتحام قوات الاحتلال، التي حطمت مدخل المنزل، وحققت معه  ميدانياً، ووجهت له رسائل تهديد.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل النائب في المجلس التشريعي، الشيخ أحمد الحاج علي، في منطقة شارع السكة حيث إسكان الزهراء، وسلمته هو الآخر رسالة تهديد.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر علاء حميدان، وهو رئيس مجلس طلبة سابق في جامعة النجاح، واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الغربية بالمدينة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوة للاحتلال منزل الأسير المحرر عبد الله شتات، في بلدة بديا قضاء سلفيت، وتم استجوابه والتحقيق معه ميدانياً وتوجيه رسائل تهديد، ثم الانسحاب دون اعتقال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر لؤي غيث، عقب مداهمة منزله في مدينة الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمالي الخليل.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة كوبر، وداهمت قوات الاحتلال بلدة أبو شخيدم قضاء رام الله، وفتشت منزل قسام الخطيب.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وصعدت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة من استهداف الأسرى المحررين، وطلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، بالتزامن مع عودة التنسيق الأمني مع السلطة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكا على التوالي.

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