محافظة قلقيلية: وفاة مواطن من بلدة النبي الياس متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة قلقيلية، صباح اليوم الاثنين، بوفاة مواطن من بلدة النبي إلياس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، في مستشفى الشهيد عمر القاسم.



وأشار تقرير للمحافظة، نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بوفاة المواطن، ارتفع عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في المحافظة، إلى 36 حالة وفاة.