قناة إسرائيلية: مصر استدعت حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات غير مباشرة حول صفقة تبادل أسرى

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر ألون بن دافيد، المراسل العسكري بالقناة الـ 13 الإسرائيلية، أن مصر استدعت إسرائيل وحماس، لإجراء مباحثات غير مباشرة بالقاهرة، حول عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.



وقال المراسل العسكري، ألون بن دافيد، مساء أمس الأحد: إن مصر، طلبت من الطرفين الحضور للقاهرة، لإجراء مفاوضات غير مباشرة، لإتمام صفقة التبادل.



وأضاف بن دافيد: في إسرائيل، أدركوا أن هذه فرصة أحادية المرة ولن تتكرر، ووافقوا على دعوة مصر، للتفاوض مع حركة حماس بالقاهرة.



ولفت بن دافيد، إلى أن الحديث يدور عن صفقة، يتم فيها تقديم التطعيم ضد (كورونا) لقطاع غزة، وحتى الآن لا يوجد أي تقدم بالموضوع، وربما سيحدث خلال الأيام المقبلة.



وأشار إلى أن إسرائيل، نقلت مؤخراً لحماس عن طريق مصر، مقترحاً جديداً بشأن صفقة التبادل، يتضمن الإفراج عن أسرى أحياء تحددهم إسرائيل، ومساعدات طبية لمواجهة (كورونا) بغزة، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتواجدين بغزة.