(كورونا) بالعالم.. نحو مليون و619 ألف وفاة و72 مليوناً و647 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات، جراء الاصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و619 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 72 مليوناً و647 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب الـ 50 مليوناً و865 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملموساً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 539 ألف و289 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,650 حالة وفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,379 وفاة)، والمكسيك (685 وفاة)، وروسيا (488 وفاة)، وإيطاليا (484 وفاة)، والهند (338 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (187,901 إصابة)، وروسيا (28,080 إصابة)، والهند (27,336 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا التي سجلت (26,919 إصابة)، والبرازيل (21,395 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (306,459 وفاة)، والبرازيل (181,419 وفاة)، والهند (143,393 وفاة)، والمكسيك (113,953 وفاة)، وإيطاليا (64,520 وفاة).



فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثنين الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (16,737,267 إصابة)، والهند (9,884,716 إصابة)، والبرازيل (6,901,990 إصابة)، وروسيا (2,653,928 إصابة)، وفرنسا (2,376,852 إصابة).