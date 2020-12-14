تعرف على تطورات الحالة الجوية حتى يوم الخميس





2- شدة سرعة الرياح.









4- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 19-10 14-10 13-10 بيت لحم 19-10 14-10 13-10 رام الله والبيرة 18-9 13-9 12-9 طولكرم 23-13 18-13 17-13 نابلس 20-11 15-11 14-11 قلقيلية 23-13 18-13 17-13 جنين 24-12 19-12 18-12 سلفيت 19-10 14-10 13-10 طوباس 25-12 20-12 19-12 روابي 20-11 15-10 14-10 الخليل 18-9 13-9 13-9 غزه 23-14 19-14 18-14 أريحا 28-16 23-16 22-16 خانيونس 23-14 19-14 18-14 الأغوار الشمالية 26-14 21-14 20-14 رفح 24-13 18-13 17-13 3- خطر التزحلق على الطرقات.4- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً ومعتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، ودافئاً نسبياً فوق بقية المناطق، وخلال ساعات المساء والليل، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتحول الجو اإلى غائم، وتنشط الرياح، وأجواء مغبرة فوق بعض المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الأربعاء: يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو غائماً وبارداً، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الخميس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يظل الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر :1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.