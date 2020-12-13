تركيا: تسجيل 218 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

سجلت تركيا اليوم الأحد، 218 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 16417، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.



وأظهرت المعطيات الأخيرة للوزارة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 1836728 حالة إثر تشخيص 26919 حالة جديدة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



ووصل إجمالي عدد المتعافين بلغ 1603780، إثر شفاء 22215 حالة منذ أمس السبت، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5973.







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