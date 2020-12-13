دولي

إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 484 وفاة و17938 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 64520، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1834712.

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