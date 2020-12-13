الشرطة تقتل رجلاً أطلق النار على حفل قرب منهاتن في نيويورك

قتلت الشرطة الأمريكية مساء اليوم الأحد، رجلا مسلحا أطلق النار على حفل قرب منهاتن في مدينة نيويورك.



وذكرت وكالة (رويترز) أن رجلا مسلحا أطلق النار خلال حفل موسيقي أقيم عند مدخل كاتدرائية "القديس يوحنا" في غرب حي مانهاتن بمناسبة عيد الميلاد القادم، وتمت إصابته برصاص الشرطة.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم شرطة نيويورك، إدوارد ريلي، قوله إن الاعتداء استهدف عناصر الشرطة في الموقع، لكن لم يصب أي شخص سوى المهاجم الذي نُقل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.



رام الله - دنيا الوطن