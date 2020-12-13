قيادي بـ (حماس): تمت الاستدارة للعلاقة مع الاحتلال مجدداً دون الرجوع لمؤسسات فتح التنظيمية





وأضاف بدران: أن "الإخوة في فتح، الذين حاورناهم كان لديهم جدية في الحوار، وكان هناك تطلعات لتطبيق شيء على الأرض، لكن تمت الاستدارة من قبل السلطة للعلاقة مع الاحتلال الصهيوني مجدداً، دون الرجوع لمؤسسات فتح التنظيمية.





وتابع عضو المكتب السياسي في حركة حماس: "أننا في حماس لدينا قرار استراتيجي للوصول للوحدة الوطنية".



وشدد على أن الضفة الغربية، كان لها الدور الأبرز في عمليات المقاومة الفلسطينية والأقوى والأكثر عمقاً، وكانت كل هذه العمليات تنطلق من الضفة، و"لكن السلطة لعبت دوراً كبيرًا من خلال التنسيق مع الاحتلال، فقيدتها بشكل كبير".



وأضاف بدران: أن "ثقتنا في أهلنا بالضفة كبيرة، والظروف صعبة نعم، وذلك من خلال وجود التنسيق وغيره، لكن شعبنا قادر على الابتكار والإبداع، ونحن سنعمل كل جهدنا من أجل أن تأخذ المقاومة دورها الذي تستحقه".



وتابع: "أسرانا هم في القلب، ومهما وصلنا لمواقع تنظيمية لا يمكننا، أن ننسى الأبطال في السجون والذين عايشناهم، وأقول لكم أسرانا: أنتم على رأس أولويات حركة حماس، وخاصة أصحاب المحكوميات العالية منكم".

وأشار في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، إلى أن حركته، تعمل على توسيع التواصل مع مكونات الشعب الفلسطيني.