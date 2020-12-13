فرنسا: تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 150 وفاة و11533 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وكانت السلطات قد أعلنت عن تسجيل 199 وفاة و13947 إصابة جديدة بالفيروس.





وأظهرت بيانات السلطات الصحية في فرنسا أن عدد المصابين بالعناية المركزة بسبب كورونا انخفض إلى 2871 حالة.



ووفقا لها، يبلغ عدد المرضى في المستشفيات 25239 مريضا، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 57911.





رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم الأحد، انخفاضاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، مقارنة بإحصائيات اليوم السابق.