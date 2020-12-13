لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت ​وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1275 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 146520 حالة، وفق تقرير للوزارة.



وتم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1200.



وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 990، من بينها 391 حالة في العناية المركزة.



ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 12027 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1100 فحص في المطار.



رام الله - دنيا الوطنواصل لبنان اليوم الأحد، تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).