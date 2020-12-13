الجزائر تسجل أدنى معدل يومي لإصابات فيروس (كورونا) منذ مطلع نوفمبر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الجزائر اليوم الأحد، أدنى معدل يومي لإصابات فيروس (كورونا) منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



يأتي ذلك بعدما كشفت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 464 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة الماضية، ما يعد أدنى حصيلة يومية منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي​​​.



وأضافت الوزارة أن "إجمالي الإصابات بلغ 92102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2596 وفاة، بعد تسجيل 12 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 60057 مصابا المستشفى بعد تمثالهم للشفاء".



وتتواصل إجراءات الحجر الصحي في 34 ولاية عبر البلاد، يمنع فيها الخروج من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة، من صباح اليوم الموالي، كما تغلق معظم المحلات أبوابها بداية من الساعة 15 بعد الزوال.



وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات (كوفيد-19) حول العالم حاجز 72 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و600 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 50 مليونا آخرين.